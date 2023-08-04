Всі надії на Костюк: Світоліна не змогла дотиснути Пегулу та вилетіла в 1/4 фіналу у Вашингтоні

Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний матч турніру WTA 500 у Вашингтоні. Перша ракетка світу поступилась Джессіці Пегулі.

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

Битва за вихід у півфінал тривав 2 години 9 хвилин. На жаль, американська тенісистка у трьох сетах здолала першу ракетку України, пише 24 Канал.

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Матч розпочався із гейму для Пегули. Тенісистки по черзі брати розіграші, а перший сет закінчився на користь українки 6:4 Світоліна не програла у партії жодного гейму на своїй подачі. Натомість Джессіка віддала Еліні одну свою подачу.

Початок другої партії був справжнім жахом для Світоліної. Усе летіло у корт від Пегули, як взяла три гейми поспіль 0:3. Далі Еліні вдалось відквитати один гейм. Але все одно сет йшов під контролем американки, яку підтримували місцеві трибуни.

Джессіка віддала українці ще два гейми. Натомість взяла три гейми 3:6 та зрівняла рахунок у сетах 1:1.

Вирішальний третій сет розпочався за сценарієм другого – два виграні гейми від Пегули. Світоліна була у ролі тої, як постійно наздоганяє. За рахунку 3:5 на користь Пегули обидві тенісистки мали шанси або взяти матч, або зробити рахунок 4:5.

Американка виявилась не по зубах Еліні

Космічний дев'ятий гейм у третій партії видали дівчата. Світоліна лише з третього разу взяла гейм та скоротила відставання до 4:5. Еліна на зубах вирвала розіграш після чудового бекхенду.

На жаль, як не старалась Світоліна, але перемогти Пегулу не змогла – 4:6.

Еліна Світоліна покидає турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Пегула виходить у півфінал, де зіграє проти переможниці пари Марія Саккарі (Греція) – Медісон Кіз (США).