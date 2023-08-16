Проблеми перед стартом US Open: Світоліна занепокоїла світлиною з ортезом

Уже наприкінці серпня розпочнеться останній турнір Gramd Slam 2023 року. Українські фанати тенісу покладають великі надії на змагання у жіночому розряді.

Одразу 4 українські тенісистки знаходяться у топ-50 рейтингу WTA, то ж сподівання на успішний виступ у США не є безпідставним. Проте у вболівальників є привід і для тривоги.

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Права стопа продовжує турбувати Світоліну

Менше, ніж за 2 тижні до турніру перша ракетка України на своїй сторінці в соцмережах опублікувала фото, яке демонструє, що в неї не все в порядку зі здоров'ям. Через це Еліна Світоліна носить ортез на правій нозі.

Що ж, привіт…,

– підписала фото тенісистка.



Світоліна носить ортез напередодні старту US Open / сторіз із інстаграму спортсменки

Українку турбує біль у нозі ще після успішного Вімблдону, де вона дійшла до півфіналу та повернула собі статус першої ракетки України. Тоді вона писала, що зробить все можливе, щоб відпочити та відновитися до Відкритого чемпіонату США.

Після трав'яної частини сезону Еліна дійшла до 1/4 фіналу турніру у Вашингтоні, після чого в першому колі поступилася у Монреалі, а також знялася з турніру у Цинциннаті, де мала зіграти проти Каролін Возняцкі.

. US Open 2023 відбуватиметься з 28 серпня до 10 вересня. Українка завдяки вдалим виступам після повернення в Тур потрапила до основної сітки американського мейджора.

Сподіваємося, що наша зіркова тенісистка встигне повністю відновитися та запалить на повну на кортах США.