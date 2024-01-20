"Героям слава": Світоліна передала привіт захисникам України після перемоги на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала патріотичний флешмоб Даяни Ястремської. Одеситка нагадала світу національне гасло нашої держави.

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Еліна Світоліна здобула ефектну перемогу над представницею Швейцарії Вікторією Голубіч. Після завершення матчу найкраща тенісистка України підійшла до камери, пише 24 Канал.

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Світоліна написала на об'єктиві камери українське патріотичне гасло.

"Україна. Героям Слава", – написала Еліна.

Світоліна розписала камеру патріотичними написами / twitter.com/TheTennisLetter

Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська після свого тріумфу на камері написала "Все буде Україна". Флешмоб землячки підтримала Еліна Світоліна.