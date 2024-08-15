З легкістю здолала: Світоліна перемогла іспанку та вийшла в 1/8 турніру Цинциннаті

У четвер, 15 серпня, відбувся матч 1/16 фіналу турнір WTA в США. У ньому взяли участь іспанка Хессіка Бусас Манейро та українка Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна – Хессіка Бусас Манейро 2:0 (6:4, 6:1)

Українська тенісистка стартувала на турнірі Цинциннаті вперше з 2021 року. У першому колі вона перемогла китаянку Ван Яфань, пише 24 канал.

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Впевнена перемога українки

У першому сеті у двох геймах поспіль Еліна Світоліна не змогла реалізувати сетболи, однак все ж змогла виграти вирішальний гейм, здобувши перемогу у сеті.

У другому сеті українка виграла три гейми поспіль, "зламавши" подачу Манейро у другому геймі. Після цього Світоліна оформила брейк і вже з першого матчболу українська тенісистка остаточно перемогла, коли м'яч іспанської суперниці влучив у сітку.

Матч тривав близько 69 хвилин.

Це вперше за п'ять років, коли Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA в США.

Відзначимо, що суперниця українки в 1/8 фіналу ще невідома.