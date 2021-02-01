Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Gippsland Trophy WTA 500 в Мельбурні. Андреа Петкович не встояла перед силою українки.

Джерело: 24 канал

Тенісистки провели на корті 1 годину 14 хвилин. Андреа Петкович у двох сетах поступилась Еліні Світоліній.

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Андреа Петкович (Німеччина) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (1:6, 4:6)

Стартовий гейм показав, що жодна з тенісисток не планує йти з корту переможеною. Українка легко віддала ініціативу суперниці та вже програвала з потрійним брейк-пойнтом 40:0. Світоліній не лише вдалось відігратись, а й залишити цей затяжний гейм за собою.

Вже у наступному Петкович за сценарієм першого гейму повела 40:0, але цього разу Еліні не вдався камбек – 1:1. Далі гра першої ракетки України виглядала доволі розкутою, Еліна легко брала подачі суперниці та бездоганно діяла на своїй. У підсумку – 1:6 доволі несподіваний рахунок першого сету, якщо брати гру, яка була у першому ж геймі.

Такий результат добре вплинув на психологічний стан української тенісистки. Другий сет розпочався за рівної гри у виконанні обох тенісисток, дівчата впевнено вигравали гейми на власних подачах – 2:2.

А далі у зустрічі для вболівальників розпочалось найцікавіше. Тенісистки брали ініціативу у власні руки. То Світоліна першою заробляла перевагу, то Петрович відігравалась. Стійкішою у цих гойдалках на корті стала Еліна, яка хоч і програла два гейми на власній подачі, але взяла три подачі німкені – 4:6.

Тенісистки вчетверте зустрічались на одному корті. Поки що Світоліна показує 100-відсотковий показник у цих дуелях.

Еліні вдалось виконати у матчі аж 6 ейсів, також українка зробила 3 подвійні помилки та відіграла 8 з 10 можливих брейк-пойнтів.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти переможниці матчу Альона Остапенко (Латвії) / Данка Ковинич (Чорногорії).

Андреа Петкович – Еліна Світоліна відеоогляд