Світоліна з легкої перемоги над Маріно стартувала на US Open: відео

Еліна Світоліна впевнено стартувала в 1/64 Відкритого чемпіонату США. Перша ракетка України здолала Ребекку Маріно з Канади.

Еліна Світоліна (Україна) – Ребекка Маріно (Канада) 2:0 (6:2, 6:3)

Українській тенісистці знадобилась 1 година 4 хвилини та два сети для того, щоб вийти у наступне коло турніру. Еліна вже з перших секунд показала, хто є фавориткою цього протистояння. Хоча Ребекка не збиралась здаватись – 3:2. Саме п'ятий гейм став ключовим у першій партії, який взяла Світоліна.

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26-річна одеситка здобула перемогу ще у трьох геймах поспіль та довела сет до звитяги – 6:2. Українка ідеально діяла на своїй подачі та взяла два гейми на подачі суперниці.

Вже зі старту другої партії Еліна повела у рахунку 2:0. Світоліна не дала навіть надії суперниці на тріумф у цьому сеті. Маленький промінчик надії з'явився у Маріно за рахунку 5:2, коли вона виграла ще один гейм. Але цього було замало для того, щоб перевести матч у третій сет. У підсумку – 6:3.

Еліна Світоліна на класі вийшла в 1/32 фіналу US Open. Наступною суперницею українки буде 22-річна іспанка Ребека Масарова – 231-ша ракетка світу.

Світоліна – Маріно відеоогляд