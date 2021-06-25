Світоліна, Костюк, Цуренко та Козлова отримали суперниць на Вімблдоні

Одразу чотири українки виступлять в основній сітці Вімблдону. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Козлова.Напередодні вони дізналися імена своїх суперниць в першому колі.

Еліна Світоліна отримала третій номер посіву. І в першому раунді вона зіграє проти Елісон Ван Ейтванк з Бельгії.

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Решті українок не так пощастило з жеребом:

Катерина Козлова поміряється силами з білорускою Вікторією Азаренка (14 місце в рейтингу WTA).

Марта Костюк стартує на турнірі матчем проти Кікі Бертенс (20 місце в рейтингу WTA).

Леся Цуренко зіграє проти Юлії Путінцевої з Казахстану, яка на 42-у місці в рейтингу WTA.

Вімблдон стартує в понеділок, 28 червня. Фінал серед жінок запланований на суботу, 10 липня.

У 2020 році Вімблдон не відбувся через пандемію коронавірусу. У 2019 році переможницею серед жінок стала румунка Сімона Халеп.