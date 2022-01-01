Світ любить сильних, – Усик привітав фанатів з Новим роком: відео звернення

Непереможний український боксер Олександр Усик привітав фанатів з Новим роком. Кримчанин записав звернення до вболівальників боксу.

Усик: Нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми

34-річний Усик заявив, що в рік тигра важливо залишитися у першу чергу людиною. Також Олександр згадав і про 2021 рік, заявивши, що він був чудовим і водночас складним.

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"Дорогі друзі, хочу привітати всіх з 2022 роком, роком тигра. Насамперед нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми.

Це чудовий рік. Він був і складний, і веселий, і кумедний, і сумний. Для всіх нас дуже важливо залишатися позитивними та здоровими людьми.

Я хочу привітати вас усіх з Новим роком, побажати здоров'я, радості, посмішок та сміху. Щоб ваші близькі були здорові, вас оточували посмішки, радість. Все, що нас оточує, нас робить тими, ким ми є.

Друзі з Новим роком. Світ любить сильних", – заявив Усик.

Усик у 2021 році