Із синьо-жовтим прапором: Остін презентував Сватка під час матчу МЛС

Гравець збірної України Олександр Сваток був представлений вболівальникам Остіна. Ексзахисник Дніпра-1 приєднався до українського легіону в американській лізі МЛС.

У ніч на 21 липня в МЛС відбувся матч 25-го туру, в якому Остін зустрічався з Шарлотт Індепенденс (2:2). У перерві поєдинку відбулася презентація нового гравця техасців Олександра Сватка.

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Третій представник України в МЛС

Олександр з'явився на футбольному полі під овації вболівальників. На плечах центрбека був український прапор.

Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr,

– підписала презентацію українця клубна пресслужба.

Презентація Олександра Сватка в Остіні / фото ФК Остін

Нагадаємо, що Остін оголосив про підписання Сватка ще 24 червня. За трансфер футболіста збірної України техасці заплатили Дніпру-1 1,2 мільйона євро. У новому клубі Олександр гратиме під номером 21.

Дебют Сватка за Остін можна буде очікувати 26 липня, коли в рамках Кубка ліг його команда зіграє проти мексиканського УНАМ Пумас.

До слова, Сваток став третім представником України в МЛС після Сергія Кривцова (Інтер Маямі) та Євгена Чеберка (Коламбус Крю). Цікаво, що усі три футболісти грають на позиції центрального захисника.