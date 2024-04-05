"Пам'ятай своє місце, недоносок": зірка Челсі накинувся на гравця Манчестер Юнайтед – відео

Енцо Фернандес не стримав емоції після перемоги над Манчестер Юнайтед. Гравець Челсі грубо висловився на адресу вихованця лондонців Мейсона Маунта.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 завершився 31 тур посеред цього тижня. Центральний матч був винесений на вечір четверга, в якому Челсі приймав Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Сварка експартнерів по Челсі

Гра видалась дуже напруженою. Лондонці забили двічі, але МЮ зміг відповісти аж трьома голами. Коли здавалось, що перемога "червоних дияволів" неминуча, Челсі оформив ще два м'ячі у компенсований час та здобув перемогу.

Після матчу відбулась сутичка між гравцями команд Енцо Фернандесом та Мейсоном Маунтом. Гравець Челсі щось крикнув у бій Мейсона та вказав йому на емблему лондонського клубу.

Відео сварки Фернандеса та Маунта:

Аргентинські ЗМІ повідомляють, що Енцо сказав футболісту Манчестер Юнайтед таку репліку: "Пам'ятай своє місце, недоносок". Цією фразою Фернандес хотів нагадати англійцю про його виступи за Челсі.

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Кар'єра Мейсона Маунта

Нагадаємо, що Мейсон є вихованцем Челсі, за який дебютував у 2019 році. За чотири сезони у складі "синіх" він відзначився 33 голами у 195 матчах та виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Минулого літа Маунт перебрався у Манчестер Юнайтед за 64 мільйони євро. Втім через травму англієць поки не зміг себе зарекомендувати на "Олд Траффорд", забивши один гол у 15-ти матчах.