Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти, – ультрас киян розлючений на керівництво

Багато футбольних фанатів взяли до рук зброю, щоб захистити Україну від російської орди. Найвідданіші уболівальники Динамо розкритикувало поведінку Суркісів та тренер Мірчі Луческу.

Розкритикували керівництво клубу

Суркіси та головний тренер Динамо Мірча Луческу покинули Україну вже у першій дні війни. Терпіння ультрасу Динамо не витримало та звернулось до керівництва київського клубу.

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Фанати виділили декілька пунктів. Одним із перших є те, що величезна кількість із фанатського угрупування взяло до рук зброю, щоб захищати Україну від окупантів. Багато уболівальників стали волонтерами, які організовують гуманітарні допомоги нашим захисникам.

Віддані уболівальники "біло-синіх" засудили втечу з країни футболістів, Суркісів та Луческу. Вони не вірять клубним новинам, у яких пресслужба команди пише про допомогу армії та лікарням. Тому що немає жодних фото чи відео з підтвердженням цього.

Фото з Кадировим та дивне інтерв'ю Луческу

Щодо гравців, то вони кажуть, що підтримують рідну країну, але не афішують це, публічно про це заявив лише легіонер Беньямін Вербіч.

Пригадали фанати і фото віцепрезидента Динамо, який сфотографувався поряд з Рамзаном Кадировим, який бажає знищити українців з карти світу.

Також у зверненні ультрас пригадав інтерв'ю Луческу, у якому Мірча заявив, що українці та росіяни жили як брати, а війна в Україні – це політична проблема, а не проблема між народами. Також "Містер" не погоджується з тим, що від війни страждає російський спорт.

Ультрас Динамо підсумував звернення тим, що давно вже намагається донести до світу, що Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти.

Повний текст із публікації з телеграм-каналу ультрасу Динамо

Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше Динамо.

А поки занотовуємо факти:

1. Усі фанатські групи Динамо Київ взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів.

2. Президенти Динамо Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

3. Ресурси Динамо публікують інформацію, що клуб фінансово допомагає лікарням та інтернатам у Львівській області. Список закладів, яким надходить допомога, виглядає як мінімум дивно. Жодних фото чи якоїсь іншої інформації – клуб просто прибрав себе з публічної площини. Лише репостить офіційних осіб держави в соцмережах.

4. Гравців Динамо вивезли подалі від бойових дій. Легіонери вже закордоном, їм дозволено йти в оренду в інші клуби. Наші ж гравці кажуть, що фінансово допомагають армії, але намагаються цього не афішувати. Публічно про свою допомогу заявив лише Беньямін Вербіч.

5. В мережі опублікували знімки, де один з віцепрезидентів Динамо позує поряд з Рамзаном Кадировим. І, знову ж таки, жодної реакції від клубу.

6. Сьогодні Мірча Луческу дав інтерв’ю італійській пресі, де заявив, що: українці та росіяни жили як брати; війна в Україні – це політична проблема, а не проблема між народами; він проти того, щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів Динамо, усі озвучені факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію.

Тим часом у нас потроху закінчуються гроші, а покупки стають все серйознішими та масштабнішими. Якщо ви хочете фінансово підтримати фанатів Динамо у боротьбі з окупантами:

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