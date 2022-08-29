Суркіс відреагував на слова Луческу про останній матч в Динамо

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу був розчарований після матчу з Дніпро-1. І заявив про можливу відставку.

Причиною для таких слів Луческу стала гра його команди проти Дніпро-1 – кияни програли з розгромним рахунком 0:3. Це була перша гра для Динамо в цьому сезоні УПЛ (як і для Дніпро-1). Адже обидві команди перед тим пропускали тур через участь в єврокубках.

Як це було Ганебний старт Динамо: підопічні Луческу з тріском програли Дніпру-1 в УПЛ

Після матчу в Луческу запитали щодо Іллі Забарного. Адже все частіше з'являється інформація, що центральний захисник може покинути клуб.

"Можливо, це була моя остання гра, але не Забарного", – відповів Луческу.

Ці слова неабияк схвилювали футбольну спільноту. Однак всіх заспокоїв президент Динамо Ігор Суркіс. На питання про те, чи дійсно Луческу може залишити Динамо, чи він зробив цю заяву на емоціях, Суркіс відповів лаконічно одним словом – "Емоції".

Луческу став тренером Динамо влітку 2020 року, що викликало доволі негативну реакцію у вболівальників київського клубу. Адже з 2004 по 2016 рік Луческу очолював головного конкурента киян в Україні – донецький Шахтар. А після цього поїхав до росії тренувати зєніт. Правда протримався там лише один сезон, після чого з ним розірвали контракт. Далі Луческу очолив збірну Туреччини, де перший матч довелося провести проти збірної України. Ця гра закінчилася з рахунком 2:0, а Луческу поводився доволі агресивно, через що отримав дискваліфікацію на один матч. 11 лютого 2019 року його контракт зі збірної Туреччини закінчився, і він залишився без роботи. Аж поки влітку 2020 року Луческу не очолив Динамо.

З Динамо Луческу виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, а також виводив команду до групового етапу Ліги чемпіонів.