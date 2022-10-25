Тримайтеся за стільці: Суркіс назвав майбутню посаду Мілевського в Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, в якій ролі він бачить у клубі легендарного футболіста "біло-синіх" Артема Мілевського.

Нова посада для Мілевського

Власник гранда українського футболу в жартівливій формі дав відповідь на питання, чи може в майбутньому Артем Мілевський стати головним тренером команди.

Головним тренером точно не буде. Мілевського я розглядаю лише як нового президента клубу, – заявив Суркіс.

Нагадаємо, що колишній форвард збірної України виступав у складі Динамо з 2003 по 2013 роки. За цей час він зіграв за динамівців 276 матчів, у яких забив 87 голів та віддав 54 гольові передачі.

Останнім клубом відомого футболіста став закарпатський Минай. Восени минулого року Мілевський оголосив про завершив кар’єри.