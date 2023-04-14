Поки кар'єра загниває: Супряга засвітив нову обраницю, яка є переможницею конкурсу "Міс Україна"
Джерело:інстаграм Владислава Супряги
Владислав Супряга продовжує провалювати свою футбольну кар'єру у київському Динамо. За те на особистому фронті нападника все чудово.
23-річний форвард виклав світлину зі своєю коханою, розвіявши усі чутки про роман. Обраницею Владислава Супряги виявилась Марина Литвин.
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Супряга розвіяв усі чутки про роман
Дівчина займається моделінгом, є обличчям бренду iBrand, займається організацією зйомок під ключ, а також Марина у 2021 році брала участь у конкурсі "Міс Україна", де стала переможницею в номінації "Міс Земля".
На фото видно, що пара щаслива бути разом. Владислав не став якось підписувати світлину, а просто додав смайлик червоного серця.
Супряга з новою обраницею / Фото з інстаграму Владислава
Нагадаємо, що раніше Супряга зустрічався із Дар'єю Савіною, яку відбив Валерій Бондар, з яким дівчина вже навіть одружилась. Після цієї ситуації Владислав заявив, що не тисне руку захиснику "гірників".
Відзначимо, якщо в особистому житті у футболіста все тепер добре, то футбольна кар'єра загниває. Із січня по червень 2022 року провалився в оренді в італійській Сампдорії. Клуб Серії А відправив Супрягу назад у київську команду.
- Спершу Владислав ніяк не міг набрати форму, аби переконати Мірча Луческу у своєму професіоналізмі. А вже у контрольному матчі проти Люцерна отримав травму.
- У сезоні-2022/2023 нападник не провів ще жодного матчу за Динамо.
- Владислав має контракт із киянами до кінця червня 2026 року.