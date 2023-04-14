23-річний форвард виклав світлину зі своєю коханою, розвіявши усі чутки про роман. Обраницею Владислава Супряги виявилась Марина Литвин.

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Супряга розвіяв усі чутки про роман

Дівчина займається моделінгом, є обличчям бренду iBrand, займається організацією зйомок під ключ, а також Марина у 2021 році брала участь у конкурсі "Міс Україна", де стала переможницею в номінації "Міс Земля".

На фото видно, що пара щаслива бути разом. Владислав не став якось підписувати світлину, а просто додав смайлик червоного серця.



Супряга з новою обраницею / Фото з інстаграму Владислава

Нагадаємо, що раніше Супряга зустрічався із Дар'єю Савіною, яку відбив Валерій Бондар, з яким дівчина вже навіть одружилась. Після цієї ситуації Владислав заявив, що не тисне руку захиснику "гірників".

Відзначимо, якщо в особистому житті у футболіста все тепер добре, то футбольна кар'єра загниває. Із січня по червень 2022 року провалився в оренді в італійській Сампдорії. Клуб Серії А відправив Супрягу назад у київську команду.