Супряга покине Динамо в останній день трансферного вікна: деталі переходу

Нападник Динамо Владислав Супряга близький до переходу в італійську Сампдорію. Перехід футболіста оформлюють в останні дні трансферного вікна в Італії.

Динамо і Сампдорія узгоджують останні деталі

За інформацією італійських ЗМІ, Супряга 30-го січня у Києві мав пройти медичний огляд для Сампдорії.

До речі Футболіст Шахтаря офіційно перейшов у французький клуб Бордо

Повідомлялося, що клуби досі домовляються щодо умов трансферу. За попередньою інформацією, Супряга гратиме за генуезців на правах оренди.

При чому Сампдорія матиме право викупу контракту футболіста.

. Трансферне вікно в Італії закривається 31-го січня. Якщо клуби до цього часу не "вдарять по руках", то перехід Супряги не відбудеться.

Наразі Сампдорія і Динамо обговорюють, яку суму кияни отримають за оренду Супряги і скільки за повноцінний трансфер форварда.

У ЗМІ була інформація, що Сампдорія заплатить 500 тисяч або 2 мільйони євро за оренду. Сума викупу становитиме 7 – 8 мільйонів євро.

Варто зауважити, що портал Transfermarkt оцінює нападника в 4 мільйони євро.

. Потенційно новий клуб Супряги посідає 16-е місце в турнірній таблиці Серії А.