Суперник збірної України на Євро-2020 переплутав клуб, за який виступає: курйозне відео

Захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт є вихованцем Аяксу. Однак останні два роки він виступає за італійський Ювентус. Та видно що і далі вважає себе гравцем Аяксу.

Маттейс де Лігт перейшов з Аякса в Ювентус після успішного виступу нідерландського клубу в Лізі чемпіонів в сезоні 2018/2019. Тоді команда, капітаном якої і був Маттейс де Лігт (у 19 років) дійшла до півфіналу. Його трансфер обійшовся у 75 мільйонів євро.

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17 червня збірна Нідерландів, за яку і виступає де Лігт, перемогла Австрію на Євро-2020 і гарантувала собі вихід у плей-офф. Після гри захисник дав коротке флешінтерв'ю. І сплутав клуби, за які виступає.

"У матчі з австрійцями нам досить часто доводилося грати через довгі передачі. Мені, як гравцеві Аякса, незвично робити це весь час", – заявив Маттейс де Лігт.

Журналіст, який брав у нього інтерв'ю, одразу ж виправив захисника, що той виступає за Ювентус.

"Так, я мав на увазі колишній гравець Аяксу", – одразу ж додав гравець.