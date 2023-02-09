Готуються до грандіозного перезапуску: Суперліга оголосила новий формат змагань

Скандальний європейський проєкт Суперліга не покладає рук. Організатори змагань повернулись з новими ідеями та пропозиціями.

Суперліга вдруге спробує запустити масштабні європейські змагання. Організатори турніру змінили формат змагань, абb залучити більшу кількість європейських колективів.

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Мета Суперліги

Європейська Суперліга представила оновлений проєкт змагань. У ньому виправили певні пункти, які раніше стали об'єктом критики. Організація сподівається, що новий варіант влаштує потенційних учасників змагань.

Європейський футбол перебуває на краю прірви. Величезні дисбаланси виникли на нашому континенті, і традиційні європейські клуби зі славним минулим сьогодні вже не в змозі конкурувати,

– заява Бернда Райхарта, керівника проєкту.

Новий формат

Суперліга планує залучити до участі у змаганнях близько 60-80 команд. Колективи будуть поділені на декілька дивізіонів відповідно до рівня команди. Барселона, Реал та Ювентус, які намагаються втілити ідею Суперліги в життя, уже контактували більш ніж з 50-ма клубами.

Також кожен учасник змагань зіграє мінімум 14 поєдинків під час турніру, в той час, як лише фіналісти Ліги чемпіонів грають по 13 поєдинків. Організатори Суперліги надіються, що їхній турнір зможе замінити ЛЧ та стане найпопулярнішим турніром планети.

Кваліфікація до змагань пропонується за підсумками національних чемпіонатів. Учасникам обіцяють прозору схему виплат призових. Кількість дивізіонів, конкретне представництво і схема кваліфікації до Суперліги поки не уточнюється.

Перша спроба організувати грандіозні змагання

18 квітня 2021-го року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру, який мав носити назву Суперліга. Змагання мали проходити у форматі турнірної таблиці.

Клуби-організатори змагання: Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тотенхем, Барселона, Реал, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус.

Згодом усі колективи, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, відмовились брати участь у турнірі через хвилю критики зі сторони публіки та погрози УЄФА.