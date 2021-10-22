Суперліга може бути розширена до 140 клубів завдяки командам з України
Джерело:The Athletic
Організатори футбольної Суперліги не полишають шанс на її запуск. Але цього разу вони вирішили змінити підхід. Серед запропонованих змін – розширення кількості учасників до 140 клубів.
Головною причиною для критики Суперліги було те, що це мав бути майже закритий елітний формат, участь в якому приймали 20 клубів. При цьому 15 з них на постійній основі. Відтак вони не покидали змагання, через що порушувався спортивний принцип відбору.
Варте уваги Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Росії
Організатори Суперліги вирішили врахувати цей фактор. І змінити підхід. Тепер замість одного турніру з 20 клубами, вони розглядають формат із залученням одразу 140 клубів. В першу чергу звертають увагу на ті клуби, які мають чималу фанатську базу, і переросли рівень внутрішніх чемпіонатів, але не можуть на рівних конкурувати з клубами-багатіями в єврокубках. Серед них клуби з чемпіонатів Шотландії, Туреччини, України, Португалії, Бельгії, Нідерландів і Росії.
Ясна річ, що всі 140 клубів не зможуть зіграти в одному турнірі. Відтак може бути створена ціла піраміда ліг. Буде елітна група, дві підгрупи другого рівня та ще чотири групи третього рівня. В кожній з таких груп виступатимуть по 20 команд. Відтак має бути передбачені система підвищення та пониження в класі.
Створення Суперліги: коротко
- Про створення футбольної Суперліги стало відомо ввечері 18 квітня. Її заснували 12 клубів – іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, італійські Інтер, Ювентус та Мілан, а також шість англійських клубів – Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Тоттенхем, Манчестер Сіті та Ліверпуль.
- Загалом організатори планували, що засновниками стануть 15 клубів, які на постійній основі виступатимуть у турнірі. Ще п'ять команд будуть запрошувати до участі.
- Матчі мали відбуватися посеред тижня, тоді ж, коли і матчі Ліги чемпіонів. Відтак Суперліга мала б стати конкурентом головному клубному турніру Європи. Через що отримала негативну реакцію зі сторони УЄФА. Окрім того, в національних федераціях пригрозили дискваліфікаціям клубам за участь у такому турнірі.
- Фанати теж негативно сприйняли ідею Суперліги. В деяких містах вони навіть вийшли на протести.
- Через такий тиск, черед два дні дев'ять клубів покинули Суперлігу. Залишилися лише Реал, Барселона та Ювентус.