УПЛ скасує Суперкубок України та перенесе старту нового чемпіонату через Олімпіаду в Парижі

Українська Прем'єр-Ліга готова піти назустріч новоспеченій олімпійській збірній з футболу. Заради формування оптимального складу старт нового сезону УПЛ буде зміщений.

Цього літа збірні України проведуть кілька важливих турнірів. Безперечно, головною подією післясезоння стане участь національної команди на Євро-2024, яке пройде з 14 червня по 14 липня.

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Все заради Олімпіади

Втім також будуть зайняті олімпійська збірна та команда U-19. Останні з 15 по 28 липня гратимуть на юнацькому чемпіонаті Європи, тоді як на перших чекає дебютний виступ на Олімпійських іграх.

Змагання проходитимуть з 24 липня по 9 серпня у Франції. Через історичну участь команди Ротаня у турнірі УПЛ готова посунути старт нового чемпіонату України.

Згідно з інформацією від ТаТоТаке, сезон 2024-2025 в УПЛ розпочнеться 10 серпня. Це посуне також і фініш сезону на червень 2025 року, але дозволить клубам максимально задовольнити потреби Руслана Ротаня при комплектації олімпійської збірної.

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Без Суперкубка

Крім того, джерело повідомляє, що УАФ та УПЛ відмовляться від проведення Суперкубка України-2023. Причиною є воєнний стан у країні та бажання уникнути зайвого скупчення людей, оскільки ця гра є здебільшого виставковою.

Нагадаємо, що останні два роки Суперкубок також не розігрувався через воєнний стан, а також відсутність переможця в Кубку України. Востаннє матч-турнір пройшов у 2021 році, коли Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0.