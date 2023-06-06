Стаховський відповів на претензію президента ФСУ щодо гри Світоліної проти росіянок

В українському спорті продовжують точитися запеклі суперечки з приводу участі наших спортсменів у змаганнях, де також присутні росіяни. Думки розходяться, а черговою темою для обговорень стали матчі Еліни Світоліної проти "нейтральних" тенісисток.

На своїй сторінці у фейсбук президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок звернувся із запитанням до громадськості, і, зокрема до Сергія Стаховського, чому Еліна Світоліна має право грати проти спортсменів із Росії та Білорусі, у той час, як іншим, Мінспорту заборонило це робити. Конюшок підкреслив, що це може бути через те, що вона є амбасадоркою United24, а тому "всім закон, а своїм можливості". Читайте також Браво, міністерство: як чиновники одним наказом розсварили український спорт

Стаховський за те, щоб українські спортсмени змагалися та прославляли Україну на всіх міжнародних майданчиках

Український тенісист, який зараз зі зброєю захищає Україну на фронті, знайшов, що відповісти Сергію Конюшку. На думку Стаховського, рішення про заборону всім нашим спортсменам змагатися проти росіян є хибним і тільки шкодить українському спорту.

Я до цих виступів ставлюсь позитивно. Топові спортсмени мають виступати, піднімати прапор України, на пресконференціях розказувати про звірства які робить армія країни 404, змушувати пресу задавати незручні питання спортсменам з країни 404 (дякую Марті Костюк) й дякувати населенню дружніх держав за їх підтримку та просити їх не зупинятись. З позиції людини яка безпосередньо приймає участь у відсічі загарбницької агресії країни з "запорєбріка" я вважаю що рішення яке було прийняте (про заборону виступів спортсменам у змаганнях де виступають 404) є неправильним, дії які вели до цього рішення непрофесійними,

– зазначив Стаховський.

Експерша ракетка України, а нині воїн ЗСУ, запропонував президенту Федерації стронгмену України ставити подібні питання про законність рішень юристам та не хайпувати на цьому. Адже, за словами Стаховського, поставити хрест на кар'єрах спортсменів набагато легше, ніж усвідомити, яку користь вони приносять Україні, прославляючи нашу державу на міжнародній арені й заробляючи кощти, які донатять на ЗСУ та потреби українського народу.

Тому Сергій Стаховський подякував усім тенісистам та іншим спортсменам за те, що вони роблять і підкреслив, що для нього, як і для побратимів навколо, кожна спортивна перемога на міжнародній арені – це гордість та радість за те, що все, що вони роблять все недарма!

Зазначимо, що Еліна Світоліна 4 рази за останні 2 тижні переграла спортсменок із Росії, а 6 червня, спробує перемогти й другу ракетку світу – білоруску Арину Соболенко.