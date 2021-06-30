Суміш тактики, хитрості та фарту, – експерт Бабій про блискучу перемогу України над Швецією

В історичному матчі Україна – Швеція, що відбувся 29 червня у Шотландії, перемогу виборола наша національна збірна з футболу з рахунком 2:1. Гра не обійшлася без хитрості та фарту.

Цією думкою поділився головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій. Він зазначив, що у вечір проведення матчу всі обставини були на нашому боці.

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За словами експерта, шведам бракувало сил наприкінці гри, тому було відчуття, що їх можна "дотиснути". Особливо після нереалізованих можливостей суперника під кінець основного часу.

На руку зіграла й фізична підготовка конкурентів. "Було помітно, що вони підсідають фізично", – зауважив Бабій. Головний тренер української збірної Андрій Шевченко вдало скористався цією слабкістю.

Шевченко обрав досить вдалу стратегію на гру, проте без удачі не обійшлося,

– зазначив Бабій.

Щасливим випадком, редактор вважає, вилучення одинадцятого учасника шведської команди.



Жахлива травма Артема Бєсєдіна на 98-й хвилині / Фото Getty Images

Що відомо про історичний матч Україна – Швеція

Матч "Україна – Швеція" відбувся 29 червня у Шотландії.

Команда Андрія Шевченка переграла Швецію з рахунком 2:1. Олександр Зінченко відкрив рахунок у поєдинку.

Шведи зрівняли рахунок ще до перерви.

На 98-й хвилині сталася жахлива травма Артема Бєсєдіна.

Артем Довбик ударом головою приніс перемогу Україні.

Українська збірна, в результаті перемоги, вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Вже 3 липня Україна зіграє зі збірною Англії.

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