Суміш тактики, хитрості та фарту, – експерт Бабій про блискучу перемогу України над Швецією
Джерело:24 канал
В історичному матчі Україна – Швеція, що відбувся 29 червня у Шотландії, перемогу виборола наша національна збірна з футболу з рахунком 2:1. Гра не обійшлася без хитрості та фарту.
Цією думкою поділився головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій. Він зазначив, що у вечір проведення матчу всі обставини були на нашому боці.
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За словами експерта, шведам бракувало сил наприкінці гри, тому було відчуття, що їх можна "дотиснути". Особливо після нереалізованих можливостей суперника під кінець основного часу.
На руку зіграла й фізична підготовка конкурентів. "Було помітно, що вони підсідають фізично", – зауважив Бабій. Головний тренер української збірної Андрій Шевченко вдало скористався цією слабкістю.
Шевченко обрав досить вдалу стратегію на гру, проте без удачі не обійшлося,
– зазначив Бабій.
Щасливим випадком, редактор вважає, вилучення одинадцятого учасника шведської команди.
Жахлива травма Артема Бєсєдіна на 98-й хвилині / Фото Getty Images
Що відомо про історичний матч Україна – Швеція
- Матч "Україна – Швеція" відбувся 29 червня у Шотландії.
- Команда Андрія Шевченка переграла Швецію з рахунком 2:1. Олександр Зінченко відкрив рахунок у поєдинку.
- Шведи зрівняли рахунок ще до перерви.
- На 98-й хвилині сталася жахлива травма Артема Бєсєдіна.
- Артем Довбик ударом головою приніс перемогу Україні.
- Українська збірна, в результаті перемоги, вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Вже 3 липня Україна зіграє зі збірною Англії.
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Бабій про блискучу перемогу України над Швецією: дивіться відео