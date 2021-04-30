Суддя отримав у голову бейсбольним м'ячем з шаленою швидкістю 150 км/год: відео

Метс та Ред Сокс 29 квітня зіграли у бейсбольному чемпіонаті МЛБ. У матчі стався неприємний інцидент за участю арбітра.

Нокдаун для арбітра

62-річний суддя Джеррі Лейн надовго запам'ятає цей матч між Бостон Ред Сокс та Нью-Йорк Метс. М'яч на швидкості влучив прямо у голову рефері.

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Травму арбітр отримав у третьому іннінгу поєдинку. Лейн під час подач Ліндора стояв за кетчером Васкесом. Саме він мав зловити м'яча за умов, якщо Піветта по ньому не влучив або ж проігнорував удар. Однак гравець Ред Сокс не влучив, а кетчер його не зловив. Після чого м'яч потрапив у голову судді. Швидкість польоту м'яча складала 150 км/год.

У 2008 році Лейн отримував подібну травму. Під час одного з матчів суддя отримав у голову битою. Від удару Лейн був тако госпіталізований зі струсом мозку та кількома додатковими травмами.

Після такого влучання Лейн не зумів продовжити гру. Гравці команд відразу підбігли до арбітра, який ледь стояв на ногах. Йому ще пощастило. Велику долю удару на себе взяв шолом на голові Лейна. Після такого інциденту суддя відразу отримав допомогу від медиків, які були на матчі.

Відео травми Лейна