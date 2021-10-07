Суддівство українки Монзуль стане історичним для збірної Англії, – британські ЗМІ

Українську арбітриню Катерину Монзуль призначили головною суддею матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 Андорра – Англія. Як з'ясувалося, це призначення стане історичним для збірної Англії, яку прийнято вважати творцем футболу.

Матч відбудеться вже 9 жовтня. Допомагати Катерині Монзуль на лініях будуть також українки Марина Стрілецька та Світлана Грушко.

До слова Українку Монзуль призначили головною арбітринею на матч збірної Англії

Історичність призначення Монзуль

Справа в тому, що з 1872 року, відколи саме збірна Англії провела перший у світі міжнародний футбольний матч, її поєдинки обслуговували виключно арбітри-чоловіки.

Тож українська арбітриня стане першою і поки єдиною жінкою за 149 років, яка судитиме матч "трьох левів".

До слова, раніше Катерина Монзуль вже стала першою жінкою-арбітринею, яка обслуговувала матч Ліги націй.

Що відомо про Монзуль