Суддівство українки Монзуль стане історичним для збірної Англії, – британські ЗМІ
Джерело:The Guardian
Українську арбітриню Катерину Монзуль призначили головною суддею матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 Андорра – Англія. Як з'ясувалося, це призначення стане історичним для збірної Англії, яку прийнято вважати творцем футболу.
Матч відбудеться вже 9 жовтня. Допомагати Катерині Монзуль на лініях будуть також українки Марина Стрілецька та Світлана Грушко.
До слова Українку Монзуль призначили головною арбітринею на матч збірної Англії
Історичність призначення Монзуль
Справа в тому, що з 1872 року, відколи саме збірна Англії провела перший у світі міжнародний футбольний матч, її поєдинки обслуговували виключно арбітри-чоловіки.
Тож українська арбітриня стане першою і поки єдиною жінкою за 149 років, яка судитиме матч "трьох левів".
До слова, раніше Катерина Монзуль вже стала першою жінкою-арбітринею, яка обслуговувала матч Ліги націй.
Що відомо про Монзуль
- У 2014 році Монзуль працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. Через рік їй довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Також українка вперше працювала на матчі Ліги Європи.
- У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Арбітриня працювала й на Олімпіаді-2020.