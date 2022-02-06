Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували, – тренерка Шаботової про виступ українки

На Олімпіаді-2022 відбувся другий день змагань у командному турнірі з фігурного катання. На жаль, Україна достроково завершила свій виступ.

Амірханова: Дебют вдався

Представниця України Анастасія Шаботова виборола найбільшу кількість балів у командному турнірі. У підсумку 16-річня фігуристка посіла 7-ме місце.

До теми 16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді

Тренерка Марина Амірханова оцінила виступ своєї підопічної.

Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило,

– зазначила тренерка юної спортсменки.

Також Амірханова покладає великі сподівання на фігуристку в індивідуальних змаганнях.

"Однак в Пекіні вона себе дуже добре показала. Слід відзначити також, що сьогодні вона відкатала не найскладнішу свою програму. Це ми плануємо зробити вже в індивідуальній першості", – додала наставниця Шаботової.

15 лютого Анастасія Шаботова виступить в індивідуальній програмі.