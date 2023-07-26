Мудрик би зацінив: Шахтар оригінально презентував новий ігровий номер лідера збірної – відео
Джерело:інстаграм Шахтаря
Донецький Шахтар продовжує готуватись до старту нового сезону. Декілька футболістів колективу змінили свої ігрові номери.
Георгій Судаков із Дмитром Криськом обрали собі нові ігрові номери, які були вільними у Шахтарі. Один із лідерів молодіжної збірної України U-21 Судаков у новому сезоні виступатиме під легендарною 10-ю.
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Нова "десятка" Шахтаря
Георгій обрав номер під яким виступав його друг, а тепер ще й лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик. Також із цією цифрою на спині грали колишні зірки донецького клубу з Бразилії Вілліан та Бернард.
Презентація нового ігрового номера Судакова: дивіться відео
Відео презентації нового номеру Криськіва можна переглянути в інстаграмі Шахтаря. Дмитро отримав футболку із новим номером із рук Судакова. Саме під цим номером Георгій грав у минулому сезоні.
Шахтарівське серце Георгія Судакова
- Георгій Судаков – вихованець донецького Шахтаря.
- Взимку 2021-го футболіст доєднався до першої команди "гірників".
- Із того моменту 20-річний Судаков перетворився у справжнього лідера донецького клубу. У футболці Шахтаря провів вже 67 матчів – 10 голів та 12 асистів.
- Йому вже пророкують велику футбольну кар'єру. Його трансферна вартість оцінена у 15 мільйонів євро (дані Transfermarkt).
- Нещодавно Георгій допоміг збірній України U-21 на молодіжному Євро-2023. Судаков був одним із лідерів та довів команду до півфіналу. Півзахисник Шахтаря навіть оформив дубль у ворота Франції.