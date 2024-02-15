"Буду щасливий, коли зможу там зіграти": Судаков зізнався, де мріє опинитися після Шахтаря

Хавбеку Шахтаря Георгію Судакову пророкують успішну кар'єру у одному з грандів європейського футболу. На думку експертів, талановитий футболіст перевершить Мудрика та Зінченка.

Колишній тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте назвав Георгія Судакова найбільшим талантом серед гравців, з якими він працював. 21-річний футболіст взимку міг опинитися одному з топ-клубів.

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Судаков окреслив свої пріоритети

Судаков не приховує, що в майбутньому планує грати у провідному чемпіонаті Європи. Однак зараз усі його думки про найближчий матч Шахтаря.

"Я не можу сказати, що я кращий за Зінченка чи Мудрика, але мені приємно це чути.

Я стежу за чотирма найкращими європейськими лігами. Прем'єр-ліга, Серія А, Ла Ліга та Бундесліга – це мрія, і я буду щасливий, коли зможу там зіграти.

А поки що ми збираємося спробувати вибити Марсель. Ми справжня команда, яка полюбляє агресивний та атакувальний футбол, і у нас дуже хороший склад. У нас дійсно є багато можливостей", – розповів Судаков.

Нагадаємо, що можливий трансфер Георгія Судакова був одним з найочікуваніших взимку 2024 року. Однак "гірникам" вдалося перепідписати контракт зі своїм діамантом, встановивши клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро.

На Transfermarkt ціна на футболіста становить 18 мільйонів євро. Вона може підскочити в разі успішних матчів Судакова за Шахтар в Лізі Європи та за "синьо-жовтих", у випадку виходу на Євро-2024.

У четвер, 15 лютого, Шахтар зіграє свій перший матч у протистоянні з Марселем. Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45.