Судаков повернув інтригу у матчі України проти Чехії у Лізі націй

Збірна України програвала Чехії походу зустрічі у Лізі націй з рахунком 3:1. Півзахисник донецького Шахтаря зміг скоротити відставання "синьо-жовтих".

Георгій Судаков, футболіст Шахтаря, забив гол у грі з Чехію у другому турі Ліги націй. 22-річний футболіст повернув інтригу у матчі, повідомляє 24 канал.

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Судаков забив ще один гол збірної України у Лізі націй

Гравець збірної України, Микола Матвієнко, привіз пенальті, який успішно реалізував Соучек. Під кінець гри на 84-й хвилині Георгій Судаков забив гол та зменшив перевагу чехів, рахунок 3:2.

Зазначимо, що для Судакова це другий гол у футболці "синьо-жовтих". У складі національної команди Георгій провів 20 матчів.

Відео голу Георгія Судакова:

На жаль, у підсумку збірна України поступилась Чехії у другому турі Ліги націй. Для підопічних Реброва це друга поспіль поразка у на старті цього турніру.