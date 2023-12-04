Скупість, яку можуть не оцінити у Шахтарі: скільки Ювентус готовий заплатити за Судакова

Георгій Судаков – головна трансферна ціль європейських клубів у складі Шахтаря. Одним із претендентів на півзахисника є туринський Ювентус.

Близько 10 клубів стежать за грою 21-річного атакувального півзахисника Шахтаря. На тлі цієї шаленої зацікавленості туринський Ювентус вирішив зіграти на випередження та зробити пропозицію вже на початку 2024-го року.

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Нові деталі зацікавленісті Ювентуса

У пресі вже навіть розкрили суму, яку "стара синьйора" готова заплатити "гірникам" за Георгія Судакова. Мова йде про 10-15 мільйонів євро.

Раніше ж повідомлялось, що донецький клуб хоче виручити за Георгія не менше 30-40 мільйонів євро. А це у рази більше, аніж готовий віддати Ювентус.

Transfermarkt оцінює українського півзахисника у 15 мільйонів євро.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо запевняв, що трансфер Георгія в якийсь із топ-чемпіонатів Європи відбудеться у 2024-му році. І навіть фінансові смаки "гірників" не зірвуть перехід.

Нагадаємо, що у Судаков є чинний контракт із Шахтарем до кінця червня 2028-го року. У поточному сезоні-2023/2024 у футболці "гірників" провів вже 16 матчів (3 голи та 1 асист). Останній поєдинок УПЛ проти Металіста 1925 пропускав через перебір жовтих карток.

Відзначимо, що Ювентус бореться за чемпіонство Серії А. Після 14 турів "стара синьйора" з 33 балами йде другою, поступаючись лише двома очками лідеру сезону Інтеру.