Підозрюють у причетності до стрілянини в Дагестані: у Москві заарештували тренера збірної Росії
Наприкінці червня в Махачкалі та Дербенті відбулися масштабні акції за участю противників російського окупаційного режиму. У причетності до цих подій підозрюють тренера з вільної боротьби Алішера Ісматзоду.
У понеділок, 1 липня, у Москві силовики затримали тренера молодіжної збірної Росії з вільної боротьби Алішера Ісматзоду. Його підозрюють у "сприянні терористичній діяльності", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Читайте також Росіяни не без істерики: чемпіон світу погрожує завершенням кар'єри через недопуск до Олімпіади
За що затримали російського тренера
Затримання підтвердили у Федерації вільної боротьби Росії. Для чиновників арешт тренера став "шокуючою" новиною. Ісматзоду загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років та штраф.
Мотивом арешту могли слугувати події в Дагестані, які відбулися 23 червня. Тоді в результаті стрілянини у Махачкалі та Дербенті загинули поліціянти та цивільні. Один із затриманих протестувальників займався у спортивній школі, де готували бійців ММА. Тож російські каральні органи затримують усіх причетних.
Що відомо про підозрюваного
- Алішер Ісматзода народився у 1992 році. Він майстер спорту, тренер найвищої категорії.
- Ісматзода працює тренером юнацької збірної Росії та юнацької збірної Москви з вільної боротьби.
- Крім того, останнім часом був тренером у Московському училищі олімпійського резерву.