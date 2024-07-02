Подозревают в причастности к стрельбе в Дагестане: в Москве арестовали тренера сборной России
В конце июня в Махачкале и Дербенте состоялись масштабные акции с участием противников российского оккупационного режима. В причастности к этим событиям подозревают тренера по вольной борьбе Алишера Исматзоду.
В понедельник, 1 июля, в Москве силовики задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишера Исматзоду. Его подозревают в "содействии террористической деятельности", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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За что задержали российского тренера
Задержание подтвердили в Федерации вольной борьбы России. Для чиновников арест тренера стал "шокирующей" новостью. Исматзоду грозит заключение сроком от 7 до 15 лет и штраф.
Мотивом ареста могли служить события в Дагестане, которые произошли 23 июня. Тогда в результате стрельбы в Махачкале и Дербенте погибли полицейские и гражданские. Один из задержанных протестующих занимался в спортивной школе, где готовили бойцов ММА. Поэтому российские карательные органы задерживают всех причастных.
Что известно о подозреваемом
- Алишер Исматзода родился в 1992 году. Он мастер спорта, тренер высшей категории.
- Исматзода работает тренером юношеской сборной России и юношеской сборной Москвы по вольной борьбе.
- Кроме того, последнее время был тренером в Московском училище олимпийского резерва.