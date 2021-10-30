Стрибок супергероя: воротар Арсеналу ефектно врятував команду від пропущеного голу – відео

Воротар лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл може вважатися головним героєм матчу проти Лестера в чемпіонаті Англії. Він двічі під час однієї атаки врятував команду від пропущеного голу.

Наприкінці першого тайму Лестер отримав право на штрафний у небезпечній близькості до воріт суперника. Виконувати стандарт відправився Джеймс Меддісон.

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Меддісон виконав майже ідеальний удар – м'яч перелетів стінку з гравців та летів у ворота. Але тут у гру вступив Рамсдейл. Він у стрибку дотягнувся до м'яча, зачепивши його пальцями, після чого той полетів у перекладину.

Рамсдейл зреагував і на добивання від суперника, хоча м'яч і пролетів під голкіпером. Але йому на допомогу прийшов Парті, який з лінії воріт вибив м'яч.

Арсенал святкував перемогу в цьому матчі. Команда не програє вже дев'ять матчів поспіль, сім з яких в АПЛ. Завдяки цій перемозі "каноніри" піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці.