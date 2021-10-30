В конце первого тайма Лестер получил право на штрафной в опасной близости к воротам соперника. Выполнять стандарт отправился Джеймс Мэддисон.

Вот это да Десна забила гол первым ударом по воротам Шахтера – Безбородько сбежал с центра поля: видео

Мэддисон выполнил почти идеальный удар – мяч перелетел стенку из игроков и летел в ворота. Но тут в игру вступил Рамсдейл. Он в прыжке дотянулся до мяча, задев его пальцами, после чего тот улетел в перекладину.

Рамсдейл отреагировал и на добивание от соперника, хотя мяч и пролетел под голкипером. Но ему на помощь пришел Парти, выбивший мяч с линии ворот.

Арсенал праздновал победу в этом матче. Команда не проигрывает уже девять матчей подряд, семь из которых в АПЛ. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на пятое место в турнирной таблице.