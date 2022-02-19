Страждають через російський допінг: фігуристи США подали апеляцію, щоб їх нагородили у Пекіні
Джерело:Associated Press
Адвокати Федерації фігурного катання США повідомили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) про подання апеляції з вимогою вручити медалі командного турніру до закінчення Олімпіади у Пекіні. Американці чекають на свої срібні нагороди.
Американці вимагають нагородження у Пекіні
У розпорядженні ЗМІ була копія листа, який збірна США надіслала президенту МОК Томасу Баху. Там йдеться, команда звернеться до Спортивного арбітражного суду (CAS) із проханням винести рішення до церемонії закриття Ігор у неділю.
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Церемонія вручення медалей на Олімпійських іграх – це не те, що можна повторити будь-де. Спортсменів слід вшановувати перед усім світом до того, як вони покинуть Пекін,
– сказав виконавчий директор Федерації фігурного катання США Ремзі Бейкер.
Допінговий скандал на Олімпіаді-2022
- Олімпіада у Пекіні не обійшлася без допінгового скандалу. Цього разу знову підозрюють спортсменів з Росії. Фігуристи ОКР перемогли у командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Церемонія нагородження так і не відбулася.
- Срібні нагороди вибороли фігуристи США, а "бронзу" – представники Японії.
- У 15-річної фігуристки Каміли Валієвої виявили заборонену речовину у допінг-пробах. Цікаво, що саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів. Також виступ юної росіянки став рекордним.