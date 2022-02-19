Страждають через російський допінг: фігуристи США подали апеляцію, щоб їх нагородили у Пекіні

Адвокати Федерації фігурного катання США повідомили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) про подання апеляції з вимогою вручити медалі командного турніру до закінчення Олімпіади у Пекіні. Американці чекають на свої срібні нагороди.

Американці вимагають нагородження у Пекіні

У розпорядженні ЗМІ була копія листа, який збірна США надіслала президенту МОК Томасу Баху. Там йдеться, команда звернеться до Спортивного арбітражного суду (CAS) із проханням винести рішення до церемонії закриття Ігор у неділю.

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Церемонія вручення медалей на Олімпійських іграх – це не те, що можна повторити будь-де. Спортсменів слід вшановувати перед усім світом до того, як вони покинуть Пекін,

– сказав виконавчий директор Федерації фігурного катання США Ремзі Бейкер.

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