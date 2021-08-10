Страждав від расизму в Україні, – Тайсон про манеру святкування голів

Колишній лідер Шахтаря Тайсон успішно повернувся у рідну Бразилію. Футболіст зізнався, чому святкує голи з піднятою рукою вгору.

"Я страждав від проявів расизму в Україні"

9 серпня Інтернасьонал зіграв у бразильській Серії А проти Фламенгу. Клуб Тайсона розгромив суперника з рахунком 0:4, один з голів забив ексгравець Шахтаря.

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На 55-й хвилині Тайсон забив третій гол своєї команди, який став для нього дебютним після повернення у рідну Бразилію. Загалом бразилець провів за Інтернасьонал 14 матчів та виводив команду з капітанською пов'язкою.

Тайсон підійняв руку вгору, стиснувши пальці у кулак. Футболіст пояснив, чому таким жестом відсвяткував взяття воріт.

Я страждав від проявів расизму в Україні, коли грав за Шахтар. З того часу, коли я забиваю гол, там або тут, я відзначаю його так,

– пояснив півзахисник.