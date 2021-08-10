Страждав від расизму в Україні, – Тайсон про манеру святкування голів
Джерело:твітер Observatório Racismo
Колишній лідер Шахтаря Тайсон успішно повернувся у рідну Бразилію. Футболіст зізнався, чому святкує голи з піднятою рукою вгору.
"Я страждав від проявів расизму в Україні"
9 серпня Інтернасьонал зіграв у бразильській Серії А проти Фламенгу. Клуб Тайсона розгромив суперника з рахунком 0:4, один з голів забив ексгравець Шахтаря.
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На 55-й хвилині Тайсон забив третій гол своєї команди, який став для нього дебютним після повернення у рідну Бразилію. Загалом бразилець провів за Інтернасьонал 14 матчів та виводив команду з капітанською пов'язкою.
Тайсон підійняв руку вгору, стиснувши пальці у кулак. Футболіст пояснив, чому таким жестом відсвяткував взяття воріт.
Я страждав від проявів расизму в Україні, коли грав за Шахтар. З того часу, коли я забиваю гол, там або тут, я відзначаю його так,
– пояснив півзахисник.
- Нагадаємо, що у листопаді 2019 року фанати Динамо вигукували расистські заяви у сторону Тайсона та інших бразильських футболістів Шахтаря. Головному арбітру зустрічі навіть довелось через це тимчасово призупинити матч.
- Тайсон виступав в українському чемпіонаті з 2010 року, коли перейшов у харківський Металіст. У квітні 2021 року бразилець покинув Шахтар та повернувся у рідний Інтернасьонал.