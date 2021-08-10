"Я страдал от проявлений расизма в Украине"
9 августа Интернасьонал сыграл в бразильской Серии А против Фламенго. Клуб Тайсона разгромил соперника со счетом 0:4, один из голов забил экс-игрок Шахтера.
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На 55-й минуте Тайсон забил третий гол своей команды, который стал для него дебютным после возвращения в родную Бразилию. В общем бразилец провел за Интернасьонал 14 матчей и выводил команду с капитанской повязкой.
Тайсон поднял руку вверх, сжав пальцы в кулак. Футболист объяснил, почему таким жестом отпраздновал взятие ворот.
Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за Шахтер. С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так,
– объяснил полузащитник.
- Напомним, что в ноябре 2019 года фанаты Динамо выкрикивали расистские заявления в сторону Тайсона и других бразильских футболистов Шахтера. Главному арбитру встречи даже пришлось из-за этого временно приостановить матч.
- Тайсон выступал в украинском чемпионате с 2010 года, когда перешел в харьковский Металлист. В апреле 2021 года бразилец покинул Шахтер и вернулся в родной Интернасьонал.