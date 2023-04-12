"Навіть не покидьки, а сміття": ексгравець Динамо розлючений стратою українця росіянами

Роман Зозуля розніс окупантів через скандальне відео з вбивством бійця ЗСУ. Футболіст Райо Махадаонда закликав ще більше донатити на допомогу армії.

На днях інтернет сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого. Терористи виклали ролик, як захиснику України ножем відрізали голову.

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Ролик шокував світову спільноту. Багато українських спортсменів висловились щодо цього ганебного вчинку. Різко на варварські дії росіян відреагував колишній футболіст збірної України Роман Зозуля.

Просто біль та злоба. Хочу сказати лише одне – це не люди. Це навіть не покидьки. Це сміття. Весь народ цієї нації, хто і досі підтримує війну – сміття. Їх не можна жаліти. Це відео не може зламати нас. Воно тільки згуртує та згенерує ще більше люті та гніву. Тепер наші воїни будуть нищіти вас ще більше. Без жалю, без зайвих думок – нищити. А народу потрібно перевести свою лють в донати. Ще більше допомагати нашій армії. Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували. Друзі, гуртуємось і донатимо на перемогу, на помсту,

– написав ексгравець Динамо та Дніпра у телеграмі.

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