Стоячий нокаут: поєдинок за два чемпіонські пояси завершися сенсацією – відео

Алісія Баумгарднер (11-1, 7 КО) здобула чемпіонський пояс WBC у другій напівлегкій вазі, зупинивши до того непереможну чемпіонку Террі Харпер (11-1-1, 6 КО) в одній з головних подій андеркарда вечора Галахад-Мартінес у Шеффілді, Англія .

Чемпіонський нокаут

Бій зі стартового гонгу складався не на користь чемпіонки. Вже в першій трихвилинці Харпер опинилася на канвасі. Можна було зафіксувати нокдаун, але місцевий рефері вирішив інакше.

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Баумгарднер виграла стартові три раунди, а потім підловила чемпіонку потужним правим контрхуком. Харпер утрималася на ногах, але перебувала у стані грогги. Баумгарднер кинулася на добивання, але й рефері був напоготові – вчасно втрутився, зупинивши бій.