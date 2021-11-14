Стоячий нокаут: поєдинок за два чемпіонські пояси завершися сенсацією – відео
Джерело:24 канал
Алісія Баумгарднер (11-1, 7 КО) здобула чемпіонський пояс WBC у другій напівлегкій вазі, зупинивши до того непереможну чемпіонку Террі Харпер (11-1-1, 6 КО) в одній з головних подій андеркарда вечора Галахад-Мартінес у Шеффілді, Англія .
Чемпіонський нокаут
Бій зі стартового гонгу складався не на користь чемпіонки. Вже в першій трихвилинці Харпер опинилася на канвасі. Можна було зафіксувати нокдаун, але місцевий рефері вирішив інакше.
Дивіться також Дерев'янченко повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою: дата та суперник
Баумгарднер виграла стартові три раунди, а потім підловила чемпіонку потужним правим контрхуком. Харпер утрималася на ногах, але перебувала у стані грогги. Баумгарднер кинулася на добивання, але й рефері був напоготові – вчасно втрутився, зупинивши бій.
- Баумгарднер стала новою чемпіонкою світу, завоювавши титули WBC та IBO у супер-напівлегкій вазі.