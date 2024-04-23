"Якби Ломаченко був більшим": Шакур Стівенсон назвав головний недолік українця

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко продовжує залишатися бажаним суперником для топ-боксерів. Утім, американець Шакур Стівенсон вважає, що українець навряд чи наважиться розділити з ним ринг.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон розповів про бажання провести бій із українцем Василем Ломаченком. Однак, на думку непереможеного американського боксера, організувати такий поєдинок буде складно.

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Стівенсон не вірить, що проведе бій проти Ломаченка

Безумовно, Ломаченко – легендарний боєць. Якби він був більшим, то став би пеклом для багатьох. Але питання тільки в тому, чи поб’ється він зі мною, перш ніж завершить кар’єру,

– сказав Стівенсон.

12 травня 2024 року Василь Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Зазначимо, що "Безстрашний", як називають Стівенсона, досі не знає гіркоти поразок на рингу. На його рахунку 21 перемога, в тому числі 10 дострокових.