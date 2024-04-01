"Переможе за очками або дискваліфікацією": Каннінгем здивував прогнозом на бій Усик – Ф'юрі

Стів Каннінгем поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Колишній боксер вірить в перемогу Олександра Усика.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Стів Каннінгем зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній боксер Стів Каннінгем. За його словами, Усик має більші шанси на успіх у бою з "Циганським королем".

"Я думаю, що Усик переможе Ф’юрі рішенням суддів. Або Ф’юрі буде дискваліфіковано. Йому доведеться нахилятися та лягати на Усика, щоб втомити його – як він це робить зазвичай.

Але я думаю, що рефері буде попереджено про це перед боєм командою українця, і Ф’юрі втратить очки за це", – сказав Стів Каннінгем.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.