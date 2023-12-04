Степаненко розповів про головні виклики команди в сезоні

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко в інтерв'ю журналу Ліги чемпіонів розповів про проблеми Шахтаря у сезоні. Він згадав про зміну наставника, а також війну.

За словами Степаненка нинішній сезон розпочався хаотично. Зокрема це пов'язано зі зміною тренера.

Дивіться також Скупість, яку можуть не оцінити у Шахтарі: скільки Ювентус готовий заплатити за Судакова

"Цьогорічний сезон розпочався хаотично. Змінився тренер у ході сезону, що рідко трапляється у Шахтарі. Такий досвід... Перед Барселоною змінився наставник.

Але такого досвіду, який через війну має Шахтар, немає в жодної команди. Нам допомагає дух нашого регіону, де всі знають, що таке тяжка праця. З 2014 року переїхали з Донецька, грали на різних стадіонах, а тепер змушені грати в Європі наші єврокубкові матчі", – сказав Степаненко.

Що відомо про нового тренера Шахтаря