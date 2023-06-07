Шляхом Світоліної: п'ята ракетка світу Ціціпас натякнув на стосунки із топ-тенісисткою з Іспанії

Стефанос опублікував спільне селфі із першою ракеткою Іспанії Паулою Бадосою. Те саме зробила і дівчина, яка перед цим спростувала відносини із відомою моделлю.

Сімейні стосунки між спортсменами – далеко не рідкість. Найяскравішим прикладом для українців може служити одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна.

До теми Краще обігрувати росіян на спортивному майданчику: Світоліна розкритикувала наказ Мінспорту

Спортсменка побудувала успішні стосунки із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Минулого року у пари народилась донька Скай. Схоже, що тепер світ отримав нову зіркову пару.

На романтичні відносини один з одним натякнули п'ята ракетка світу грек Стефанос Ціціпас та іспанка Паула Бадоса, яка йде 29-ою в рейтингу WTA. Раніше Паулі приписували роман із моделлю Хуаном Бентанкуром.

Читайте також Світоліна похвалила росіянку Касаткіну, яка засуджує агресію своєї країни у бік України

Втім під відповідним постом в інстаграм дівчина зазначила, що це повна маячня. І ось тепер Бадоса та Ціціпас одночасно виставили у Spotify спільну аватарку.

Відзначимо, що на днях Паула відвідала матч Ролан Гаррос за участю Стефаноса. Грек вилетів з ґрунтового Grand Slam у чвертьфіналі, поступившись Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6, 6:7). А ось Паула пропустила змагання у Парижі.

. У 2021 році Ціціпас розійшовся зі своєю дівчиною Теодорою Петалас, адже пара жила у різних містах/ Після цього Стефанос зізнавався, що вирішив сконцентруватись на тенісі.