Стає все гарячіше: "новий Мессі" може покинути Барселону через ігровий час

Барселона другий рік поспіль вилітає на стадії групового раунду Ліги чемпіонів. Каталонський клуб втратив усі шанси ще за тур до закінчення розіграшу групового раунду.

До усіх проблем у єврокубках може додатись ще й невдоволення "нового "Мессі" Ансу Фаті. Лівий вінгер незадоволений своїм ігровим часом, який він отримує у Барселоні під керівництвом Хаві.

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Хаві потрібно щось змінювати

Цей факт може підштовхнути Фаті покинути каталонський клуб. Ансу може змінити клуб вже влітку 2023 року, якщо ситуація з виходом на футбольне поле не зміниться.

Хоча у Барселоні взагалі не хвилюють з цього приводу. Адже у контракті Ансу є прописані космічні відступні у разі розірвання угоди. Сума складає один мільярд євро.

Контракт Фаті з клубом із Каталонії розрахований до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Фаті перейшов у головну команду Барселони. Щоправда, пропустив чимало часу через серйозні травми.

У сезоні-2022/2023 провів 16 матчів, у яких відзначився 3 голами та стількома асистами.

Загалом провів за Барселону 74 поєдинки.

Якщо у єврокубках справи у Барселони знову провалились, то у Ла Лізі вже йде значно краще. Підопічні Хаві йдуть на 2-му місці у турнірній таблиці, поступаючись лише 3 очками лідеру чемпіонату Реалу.