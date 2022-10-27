Ко всем проблемам в еврокубках может добавиться еще и недовольство "нового Месси" Ансу Фати. Левый вингер недоволен своим игровым временем, которое он получает в Барселоне под руководством Хави.

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Хави нужно что-то менять

Этот факт может подтолкнуть Фати покинуть каталонский клуб. Ансу может сменить клуб уже летом 2023 года, если ситуация с выходом на футбольное поле не изменится.

Хотя в Барселоне вообще не волнуют по этому поводу. Ведь в контракте Ансу прописаны космические отступные в случае расторжения соглашения. Сумма составляет 1 млрд евро.

Контракт Фати с клубом из Каталонии рассчитан до конца июня 2027 года.

Напомним, что в сентябре 2020 года Фати перешел в главную команду Барселоны. Правда, пропустил немало времени из-за серьезных травм.

В сезоне-2022/2023 провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и столькими ассистами.

В общей сложности провел за Барселону 74 поединка.

Если в еврокубках дела у Барселоны снова провалились, то в Ла Лиге уже обстоит гораздо лучше. Подопечные Хави идут на 2-м месте в турнирной таблице, уступая лишь 3 очка лидеру чемпионата Реала.