Статуї баскетболіста Кобі Браянта з донькою не буде на місці їх загибелі

Через два роки після загибелі баскетболіста Кобі Браянта, на цьому місці встановили тимчасову статую, де він з донькою. Однак ніякого меморіалу на цьому місці не планується.

Кобі Браянт з донькою Джіджі та ще 7 особами загинув 26 січня 2020 року, коли вертоліт з ним на борту розбився поблизу міста Калабасас. Через два роки на цьому місці скульптор Ден Медіна встановив тимчасову скульптуру. На ній зображений Кобі Браянт з донькою.

Детальніше Два роки загибелі: Кобі Браянту та його доньці встановили пам'ятник на місці трагедії

Однак встановлена скульптура – тимчасова. Постійної на місці аварії не буде. Влада міста не планує влаштовувати там меморіал.

При цьому шанувальникам Кобі Браянта сподобався варіант скульптури. І вони хотіли бачити на цьому місці постійну статую.

Сам Ден Медіна готовий був безкоштовно подарувати місту постійну скульптуру в натуральну величину, щоб її встановили на місці загибелі баскетболіста. Але поки цього немає в планах влади міста.