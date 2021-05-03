Шевченко розповів про клуб, який мріє очолити

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів, що італійський Мілан це клуб, стати тренером якого – мрія для нього.

Стати тренером Мілана – це мрія

Андрій Шевченко в ефірі Rai 3 згадав про період кар'єри футболіста в Мілані. Шевченко став гравцем Мілана у 1999 році і виграв з італійцями Лігу чемпіонів.

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Шевченко перейшов у Мілан з київського Динамо. Порівнюючи Україну та Італію, колишній футболіст зазначив, що на Апеннінах футбол більш інтенсивний.

"У Мілані динаміка не відрізнялася від тієї, що була в Україні. Тренування – так, там було більше тактики. Матчі проходили з більшою інтенсивністю", – сказав Шевченко.

Тренер збірної України згадав, що теплий прийом у Мілані йому забезпечив Алессандро Костакурта.

Перше слово, яким Біллі Костакурта навчив мене міланською мовою, було "Bauscia", я використовую його досі. Костакурта дбав про мене: ми завжди разом ходили обідати, і він возив мене на машині,

– зазначив Шевченко.

Слово "Bauscia" використовують фанати Мілана, щоб назвати вболівальників принципового конкурента – Інтера.

Окремо Шевченко згадав про менеджера Адріано Галліані. За словами українця, саме Галліані повірив у нього.

"Єдина фотографія, яку я помістив у книгу, – це фотографія Адріано Галліані. Він вірив у мене від самого початку, з того холоду в Києві. Це було важливе рішення для клубу, вони повірили в мене, і я виграв "Золотий м'яч". Я повинен їм подякувати", – зазначив тренер.

На завершення Шевченко сказав, що стати тренером Мілана – це мрія.

Мілан – не команда, це сім'я. Коли ви приїдете в Міланелло, до вас ставляться як до члена сім'ї. Стати тренером Мілана – це мрія,

– резюмував Шевченко.