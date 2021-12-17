Стартуємо із ірландцями: розклад матчів збірної України у Лізі націй

У четвер, 16 грудня, збірна України отримала суперників у Лізі націй. "Синьо-жовті" дізнались точний розклад матчів у сезоні-2022/2023.

Перший матч на початку літа

Підопічні Олександра Петракова розпочнуть свій шлях у Лізі націй з двох гостьових матчів. "Синьо-жовті" стартують поєдинком проти Ірландії.

До теми Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023

Став відомий остаточний розклад зустрічей. Перший матч українці проведуть 4 червня, а останній матч буде 26 вересня вдома проти шотландців.

Розклад матчів

4 червня. Ірландія – Україна

7 червня. Шотландія – Україна

11 червня. Україна – Вірменія

– Вірменія 14 червня. Україна – Ірландія

– Ірландія 23 вересня. Вірменія – Україна

26 вересня. Україна – Шотландія

У сезоні-2022/2023 збірна України буде виступати у другому за силою дивізіоні B.

Нагадаємо, що перед цим національна команда спробує здобути путівку у Катар. 24 березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Шотландії в рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо підопічним Петракова вдасться стартувати з перемоги, то на них чекатиме вирішальна зустріч з переможцем пари Уельс – Австрія.

Цікаво, що завдяки такому жеребу українці тричі зіграють проти футболістів із Шотландії.