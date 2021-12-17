Перший матч на початку літа
Підопічні Олександра Петракова розпочнуть свій шлях у Лізі націй з двох гостьових матчів. "Синьо-жовті" стартують поєдинком проти Ірландії.
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Став відомий остаточний розклад зустрічей. Перший матч українці проведуть 4 червня, а останній матч буде 26 вересня вдома проти шотландців.
Розклад матчів
- 4 червня. Ірландія – Україна
- 7 червня. Шотландія – Україна
- 11 червня. Україна – Вірменія
- 14 червня. Україна – Ірландія
- 23 вересня. Вірменія – Україна
- 26 вересня. Україна – Шотландія
Нагадаємо, що перед цим національна команда спробує здобути путівку у Катар. 24 березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Шотландії в рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо підопічним Петракова вдасться стартувати з перемоги, то на них чекатиме вирішальна зустріч з переможцем пари Уельс – Австрія.
Цікаво, що завдяки такому жеребу українці тричі зіграють проти футболістів із Шотландії.