З Ракіцьким у захисті: стартовий склад Шахтаря на матч Ліги Європи проти Феєнорда
Джерело:ФК Шахтар
У четвер, 9 березня, донецький Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорду з Нідерландів. Тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовим складом команди.
Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи суперники проведуть у Варшаві на міському стадіоні "Легії. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.
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Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич визначився зі стартовим складом команди. Через великі кадрові проблеми лінія захисту "гірників" буде в експериментальному складі. На лівому фланзі захисту Богдана Михайліченка замінить номінальний вінгер Дмитро Топалов, замість Юхима Копоплі зіграє бразилець Лукас Тейлор, а в центрі вийде досвідчений Ярослав Ракіцький.
Стартовий склад Шахтаря
- Трубін – Топалов, Ракіцький, Матвієнко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів – Траоре
Стартовий склад Шахтаря / twitter.com/FCShakhtar
Стартовий склад Феєнорда
- Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьскі, Оркун Кокчу, Віффер – Ідріссі, Джаханбакш, Хіменес