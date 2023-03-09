З Ракіцьким у захисті: стартовий склад Шахтаря на матч Ліги Європи проти Феєнорда

У четвер, 9 березня, донецький Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорду з Нідерландів. Тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовим складом команди.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи суперники проведуть у Варшаві на міському стадіоні "Легії. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.

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Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич визначився зі стартовим складом команди. Через великі кадрові проблеми лінія захисту "гірників" буде в експериментальному складі. На лівому фланзі захисту Богдана Михайліченка замінить номінальний вінгер Дмитро Топалов, замість Юхима Копоплі зіграє бразилець Лукас Тейлор, а в центрі вийде досвідчений Ярослав Ракіцький.

Стартовий склад Шахтаря

Трубін – Топалов, Ракіцький, Матвієнко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів – Траоре

Стартовий склад Шахтаря / twitter.com/FCShakhtar

Стартовий склад Феєнорда

Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьскі, Оркун Кокчу, Віффер – Ідріссі, Джаханбакш, Хіменес

Шахтар і Феєнорд провели два матчі на груповій стадії Ліги чемпіонів сезону 2017/18. "Гірники" виграли спочатку в Роттердамі завдяки дублю Бернарда (2:1), а потім здобули ключову перемогу в Харкові, коли забивали Факундо Феррейра та двічі Марлос (3:1). Це дозволило "помаранчево-чорним" фінішувати вище за конкурента і вийти до плей-оф.