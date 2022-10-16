Один легіонер на двох: стартові склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар та Динамо зіграють матч чемпіонату України в неділю, 16 жовтня. Гра розпочнеться о 17:00. Перед грою команди визначилися зі стартовими складами.

Шахтар ат Динамо зіграють на "Арені Львів". Гра відбудеться без глядачів, тож її можна буде переглянути лише онлайн на Setanta. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

До теми Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Обидві команди цю гру проведуть після матчів в єврокубках. Шахтар у вівторок, 11 жовтня, зіграв внічию з Реалом в Лізі чемпіонів. Кияни свій матч повели в четвер, 13 жовтня, і поступилися Ренну в Лізі Європи, остаточно втративши шанси вийти в плей-офф турніру.

Ці матчі відбулися в Польщі – Шахтар зіграв у Варшаві, а Динамо приймало суперника у Кракові. Тож і матч Шахтар – Динамо міг відбутися у Польщі. З таким проханням звертався тренер київського клубу. Але гру таки вирішили провести у Львові, як і було заплановано.

З перших хвилин в цьому матчі зіграють 21 український футболіст. Єдиним легіонером на дві команди став нападник "гірників" Лассіна Траоре.